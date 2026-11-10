Il tennis calabrese torna protagonista con una pagina di grande sport!

Grande successo per la prima edizione del “Trofeo delle Racchette”, una manifestazione che ha visto protagonisti tutti gli sport della racchetta: tennis, padel e pickleball, la nuova disciplina emergente.

Il torneo, ospitato dal Tennis Club Cosenza, ha coinvolto atlete e atleti provenienti da diverse regioni italiane, animando il circolo e appassionando il pubblico con sfide avvincenti e combattute fino all’ultimo colpo.

Il maltempo di domenica 1° novembre non ha fermato lo svolgimento della manifestazione, grazie alla disponibilità del Chiappetta Sport Village di Rende, che ha messo a disposizione i propri campi coperti.

Un importante segnale di collaborazione tra i circoli calabresi, che rappresenta un ottimo auspicio per il futuro degli sport della racchetta. Un risultato reso possibile anche grazie al lavoro dei tecnici, dei maestri, dei collaboratori, dei presidenti e dei dirigenti che, con impegno e passione, contribuiscono alla crescita di questo movimento sportivo.

Un aspetto particolarmente significativo è stato anche quello legato alla promozione del territorio. In occasione del torneo, infatti, gli atleti e le atlete provenienti da fuori regione hanno avuto l’opportunità di partecipare a escursioni guidate alla scoperta dello straordinario patrimonio naturalistico dell’altopiano della Sila.

Un valore aggiunto per una manifestazione che ha regalato anche importanti risultati sportivi.

Nel padel femminile si è imposta la coppia Candelieri/Porzio, mentre nel padel maschile hanno conquistato la vittoria Veneziano e Andrea Cover.

Grande spettacolo e agonismo nel torneo di tennis maschile, dove una combattutissima sfida tra due tennisti pugliesi ha visto trionfare Alessandro Laino, che ha avuto la meglio su un ottimo Samuele Molino.

Nel pickleball, invece, il successo è andato alla coppia Brandi.

Nel corso della cerimonia conclusiva, la presidente del Tennis Club Cosenza e Padel, Patrizia Lombardi, ha voluto ringraziare il dirigente nazionale FITP Joe Lappano, il presidente del Comitato regionale FITP Massimilla, il Comune di Cosenza, la Regione Calabria e il Chiappetta Sport Village per il sostegno e la collaborazione.

Un ringraziamento particolarmente sentito è stato rivolto allo staff, guidato da Pino Abate, per l’impegno e la dedizione dimostrati nell’organizzazione, affinché il torneo si svolgesse nel migliore dei modi.

Sono stati circa 200 gli atleti e le atlete che hanno preso parte a un evento capace di portare, ancora una volta, gli sport della racchetta calabresi alla ribalta.

Un’esperienza di sport, aggregazione, collaborazione e promozione del territorio che lascia un segno importante.

E l’appuntamento è già fissato: ci vediamo l’anno prossimo! È la promessa del Tennis Club Cosenza.

Cinzia Gullace