L’anno accademico dell’Unical si apre all’insegna dello sport e di una nuova opportunità professionale

Venerdì 6 novembre, presso l’Università della Calabria, è stato presentato, per l’anno accademico 2026/2027, un importante percorso formativo che offre nuove opportunità a chi desidera intraprendere una carriera professionale nel mondo dello sport.

Si tratta del Master di II livello in Management e Diritto dello Sport, un’iniziativa che apre interessanti prospettive lavorative e professionali in un settore in continua crescita e trasformazione.

Basti pensare ai numeri raggiunti da alcune discipline sportive: attualmente, i tesserati della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) hanno superato quelli del calcio. Senza dimenticare il crescente interesse per la Formula 1, con giovani talenti come Kimi Antonelli capaci di infiammare le tribune dei circuiti di tutto il mondo, o il grande seguito dell’atletica.

Lo sport, dunque, non è soltanto competizione e spettacolo, ma rappresenta anche un importante comparto economico, con nuove esigenze organizzative, manageriali e giuridiche.

L’Università della Calabria offre così una concreta opportunità a quanti aspirano a diventare manager e dirigenti sportivi, consulenti legali e aziendali, oltre che professionisti in numerosi altri ambiti legati all’organizzazione e alla gestione delle attività sportive.

Il percorso formativo si avvale della presenza di docenti e professionisti di grande esperienza. Tra questi, il professor Paco D’Onofrio, docente dell’Alma Mater Studiorum di Bologna e componente del Consiglio direttivo del Settore Tecnico della FIGC di Coverciano.

Tra le figure coinvolte anche un giornalista sportivo che ha collaborato con La Repubblica e che, insieme a Bruno Bartolozzi, giornalista del Corriere dello Sport, è coautore dei libri Il neocalcio e Il Confessionale: opere che raccontano lo sport non soltanto attraverso i suoi protagonisti, ma anche attraverso le sue dimensioni umane, culturali e filosofiche.

Il Master è patrocinato dal CONI e dall’AIAS e rappresenta un’importante occasione per acquisire competenze specialistiche e costruire nuove prospettive professionali in un settore sempre più strategico.

Attenzione alle scadenze: le iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre.

Un’opportunità da cogliere per chi vuole trasformare la passione per lo sport in una vera professione.

Cinzia Gullace