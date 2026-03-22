Cosenza ribalta match contro il Latina, si torna a vincere: tris dei Lupi

COSENZA – Inizia con gol a freddo subito dal Cosenza, poi tre gol che permettono al club calabrese di vincere e conquistare tre punti importanti in ottica playoff. Il Latina esce dal “Marulla” con una sconfitta, avvicinandosi pericolosamente ai bassifondi della classifica del Girone C.

Prima Parigi, poi il pari di Contiliano

Il Latina alla prima azione fa centro. A segnare al minuto 3 ci pensa Parigi che non sbaglia, portando in vantaggio la formazione laziale, grazie ad una potente conclusione dalla distanza. Il Cosenza non sta di certo a guardare e con Contiliano pareggia i conti al 9′: tiro rasoterra e pari dei padroni di casa. La gara vive di ritmi a fase alternata, complice in particolare i due gol realizzati nel giro di pochi minuti. Nonostante questo, però, è il Cosenza a tentare con maggior convinzione la porta avversaria.

Il club laziale cerca invece di giocare con lanci in avanti e gioco sulle fasce. Azione prolungata in ottica offensiva per il Cosenza che va vicino al gol del vantaggio con un colpo ravvicinato di Ciotti: palla sulla parte esterna del palo quando l’orologio segna il minuto 28. Sempre i calabresi tentano la giocata personale con Cannavò, ma il tiro al minuto 39 è da dimenticare.

Caporale ribalta, la chiude Cannavò

La ripresa vede una doppia conclusione nel giro di pochi secondi. Prima il tiro di Garritano che si ferma sul palo, poi la conclusione di Ciotti che trova Mastrantonio pronta nel respingere la sfera, evitando di fatto il gol. Entrambe le squadre scelgono di cambiare qualcosa durante la seconda frazione di gioco, ma il match non si sblocca dal punteggio di parità.

Al minuto 26 Ciotti non ci pensa due volte e sugli sviluppi di un’azione calcia di prima: palla alta abbondantemente sopra la traversa. Ma al 38′ che cade il muro del Latina: azione vincente e gol di Caporale che ribalta le sorti del match. Il difensore del Cosenza calcia forte dalla sinistra e non lascia scampo al portiere del club laziale. Nel finale azioni offensive, da parte del Latina, ma il club calabrese resiste e conquista i 3 punti di giornata, complice anche un gol di Cannavò che chiude i giochi.