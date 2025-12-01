Cosenza “Senzatomica”, una mostra sul disarmo contro la minaccia delle armi nucleari

E’ prevista oggi, presso la Città dei Ragazzi a Cosenza, l’inaugurazione della mostra “Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”, in programma dal 1 al 14 dicembre. Un’esposizione che invita ciascuno di noi a interrogarsi sul proprio ruolo nella costruzione di un futuro libero dalla minaccia delle armi atomiche. Durante la permanenza a Cosenza, la mostra sarà accompagnata da appuntamenti collaterali dedicati al dialogo, alla formazione e all’approfondimento culturale sul tema del disarmo.

I sedici pannelli hanno l’obiettivo di far riflettere sul potenziale di ogni essere umano contro le armi nucleari. Recentemente le continue minacce di ricorso alle armi nucleari hanno riportato al centro dell’opinione pubblica il tema della presenza e della proliferazione di

ordigni nucleari. In questo contesto, la mostra ha l’obiettivo di far comprendere le conseguenze catastrofiche dell’utilizzo di tali armi e propone al visitatore un viaggio alla scoperta di quello che è stato per riflettere sul presente e sul futuro. Senzatomica è uno dei principali partner italiani di ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons – premio Nobel per la Pace 2017.

La mostra – realizzata con i fondi dell’8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai – è stata allestita in oltre 100 comuni italiani per un totale di quasi 460mila visitatori a partire dal 2011 ed è un’iniziativa della Fondazione Be the Hope, ossia un ente del terzo settore nato per volontà dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Il nome “Be the Hope”, che in italiano si traduce con “Sii la speranza”, non è solo un titolo simbolico, ma un invito rivolto a ogni individuo: essere speranza significa assumersi la responsabilità di generare un cambiamento positivo nel proprio ambiente, con consapevolezza e determinazione. La Fondazione si ispira ai valori del Buddismo di Nichiren Daishonin e agli insegnamenti del maestro buddista Daisaku Ikeda, che ha dedicato l’intera vita alla creazione di una cultura di pace fondata sul rispetto della dignità della vita. In coerenza con questa visione, la Fondazione promuove iniziative senza fini di lucro che abbiano un impatto concreto e duraturo nella società, ponendo al centro la crescita dell’essere umano e la costruzione di comunità inclusive, solidali e sostenibili.

Appuntamenti speciali:

Venerdì 5 dicembre – Ore 18

DIALOGO INTERRELIGIOSO

Tavola rotonda organizzata in collaborazione con il gruppo interreligioso, moderata da Carlo Antonante Bugliari, referente Relazioni Esterne dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Incontro di approfondimento sui temi dell’educazione alla pace e al disarmo

nucleare in occasione della mostra.

Sabato 13 dicembre – Ore 18

CREARE IL DISARMO: SCIENZA, FILOSOFIA E POLITICA NELL’ERA ATOMICA

Talk con i docenti dell’Unical dal titolo “Creare il disarmo: scienza, filosofia e politica nell’era atomica”. La visita alla mostra avrà inizio alle 17:30, seguita dall’inizio del talk alle 18:00, che sarà moderato da Vincenzo Caligiuri ricercatore presso il Dipartimento di Fisica dell’Unical. Questo evento offrirà un’opportunità unica di riflessione interdisciplinare sul disarmo nucleare, esplorando i suoi aspetti scientifici, filosofici e politici. Interverranno:

Prof. Roberto Beneduci, Università della Calabria

Prof.ssa Deborah De Rosa, università della Calabria

Prof.ssa Giovanna Vingelli, Università della Calabria

Prof. Luca Lupo, Università della Calabria

Gli orari di apertura sono:

Dal lunedì al venerdì: 9:00 / 14:00 – 15:30 / 18:00

Sabato e domenica 10:00 / 14:00 – 15:30 / 18:00