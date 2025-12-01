Il “Cammino della Responsabilità”, l’iniziativa della CISL Nazionale prosegue il suo percorso: domani terza tappa a Morano Calabro

Dopo le partecipate tappe di Santo Stefano di Rogliano e di Scalea, avvenute il 24 e il 28 novembre, che hanno riscontrato grande interesse tra le comunità locali, il percorso territoriale dell’UST CISL Cosenza, inserito nell’iniziativa nazionale “Il Cammino della Responsabilità”, prosegue con la terza tappa, dedicata all’area del Pollino.

Domani, 2 dicembre, l’incontro si terrà a Morano Calabro alle ore 16.00, presso la Sala Consiliare Comunale.

L’iniziativa, promossa dalla CISL Nazionale e realizzata sul territorio dall’UST CISL Cosenza, mira a rafforzare la cultura della corresponsabilità, valorizzare il dialogo sociale e approfondire temi legati alla manovra finanziaria 2026, oltre ad argomenti riguardanti lavoro, contrattazione, fisco, politiche sociali e sviluppo sostenibile.

Le prime due tappe – Santo Stefano di Rogliano e Scalea – hanno registrato un’ampia partecipazione, confermando la necessità di spazi di confronto aperti a lavoratrici e lavoratori, giovani, pensionati e immigrati, in un percorso che unisce partecipazione e responsabilità collettiva.

Il ciclo del Cammino della Responsabilità sul territorio di Cosenza si concluderà il 4 dicembre nella Sibaritide, accompagnando il territorio verso la grande iniziativa nazionale della CISL in programma il 13 dicembre a Roma, in Piazza Santi Apostoli.

L’UST CISL Cosenza invita la cittadinanza e tutte le comunità locali a partecipare numerose all’appuntamento di Morano Calabro, contribuendo insieme alla costruzione di un patto sociale più equo, inclusivo e orientato al lavoro di qualità.