Una nuova alleanza per il benessere scolastico: grande partecipazione al seminario del Liceo “Scorza”

Si è svolto con ottimi riscontri il seminario “Scuola e benessere: lavorare bene per educare meglio”, primo momento pubblico della nuova collaborazione tra la Fondazione AiFOS e la CISL Scuola di Cosenza, una sinergia nata per promuovere sul territorio una cultura della salute, della sicurezza e del benessere nelle scuole.

L’incontro, ospitato il 28 novembre 2025 presso il Liceo Scientifico “Scorza” di Cosenza, ha visto la partecipazione numerosa di personale scolastico, docenti e dirigenti, interessati ad approfondire strumenti e prospettive per migliorare il clima educativo e la qualità della vita lavorativa nelle istituzioni scolastiche.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti di Rosanna Rizzo, Dirigente scolastico dell’istituto ospitante, e di Adele De Prisco, Presidente della Fondazione AiFOS, che hanno sottolineato l’importanza di costruire comunità educanti attente alla persona e al benessere collettivo.

L’introduzione al seminario è stata affidata a Enzo Groccia, Segretario Generale CISL Scuola Cosenza, che ha evidenziato come la tutela del benessere psicofisico debba diventare una priorità strategica per chi opera quotidianamente nella scuola.

La moderazione e le conclusioni sono state curate da Loredana Lamacchia, Segretaria provinciale CISL Scuola Cosenza, che ha guidato il confronto e raccolto i molteplici spunti emersi durante la mattinata.

Ampio spazio è stato dedicato alle relazioni principali, tenute da Adele De Prisco, che ha approfondito il ruolo della Fondazione AiFOS nella promozione della cultura della sicurezza e del benessere, e da Giuseppe Sallorenzo, RSPP scolastico, che ha offerto una prospettiva tecnica e operativa sulle condizioni di lavoro e sugli interventi necessari per migliorare la qualità dell’ambiente scolastico.

Un ruolo fondamentale nell’organizzazione dell’intero percorso formativo è stato svolto da Gianpaolo Caputo, segretario organizzativo, indicato come Responsabile e Tutor del progetto formativo, figura di riferimento per il coordinamento delle attività e il supporto ai partecipanti.

Il seminario ha rappresentato un momento di crescita condivisa e un punto di partenza per nuove iniziative comuni. La collaborazione tra Fondazione AiFOS e CISL Scuola Cosenza proseguirà con ulteriori attività, percorsi formativi e progetti mirati a rendere la scuola un luogo sempre più sicuro, inclusivo e orientato al benessere delle persone che la vivono ogni giorno.