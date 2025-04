Cosenza si sveglia tardi, Zilli segna nel finale: pari contro il Brescia

COSENZA – Finale complicato per il Cosenza che pareggia nonostante la superiorità numerica: cinque giornate alla fine e un cammino purtroppo quasi già segnato.

La cronaca della gara

Il primo tiro del match porta la firma del Cosenza. Azione sulla fascia di Rizzo Pinna, cross al centro e colpo di Artistico: Lezzerini blocca senza problemi. Sponda interessante per i padroni non concretizzata al minuto 19′ dopo il colpo di testa di Cimino. Il Brescia passa in vantaggio con Florenzi che al minuto 27 fa autorete: ennesimo errore che testimonia, per il Cosenza, una stagione a dir poco disastrosa. Nel frattempo le Rondinelle continuano ad attaccare e al 37′ sfiorano il raddoppio dopo una potente conclusione di Borrelli. Il match subisce un colpo di scena: fallo a centrocampo e rosso diretto per Castana.

Nel corso della ripresa Adorni colpisce la sfera di testa: palla alta sopra la traversa. Il Cosenza tenta la reazione di forza, il Brescia prova invece a chiudersi e ripartire in contropiede, specialmente a causa della inferiorità numerica. La compagine di casa prova a farsi vedere dalle parti di Lezzerini con un tiro di potenza di Gargiulo, ma la palla termina fuori. Mazzocchi fa intanto tremare la difesa bresciana con un tiro che scheggia la traversa al 16′ del secondo tempo. Nel frattempo un tiro fortuito di Ricci rischia di entrare in porta, decisivo l’intervento del portiere avversario. In pieno recupero arriva il pari di Zilli che non sbaglia da pochi passi. Nel finale Sgarbi sfiora il gol, altra (ennesima) occasione sprecata.

Il tabellino di Cosenza-Brescia

COSENZA (3-4-2-1): Micai; Dalle Mura, Sgarbi, Venturi (35′ st Zilli); Cimino (1′ st Ciervo), Florenzi (22′ st Fumagalli), Gargiulo, Ricci; Rizzo Pinna (38′ st Kouan), Cruz (1′ st Mazzocchi); Artistico. In panchina: Vettorel, Martino, Charlys, D’Orazio, Caporale, Novello, Hristov. Allenatore: Alvini.

BRESCIA (3-5-1-1): Lezzerini; Cistana, Adorni, Papetti; Dickmann, Bertagnoli (38′ st Galazzi), Bisoli, Besaggio (26′ st Calvani), Corrado (17′ st Jallow); Nuamah (38′ st Bjarnason); Borrelli (26′ st Juric). In panchina: Andrenacci, Avella, Muca, Maucci, D’Andrea, Bianchi, Moncini. Allenatore: Maran.

MARCATORI: 26′ pt Florenzi aut. (B), 46′ st Zilli (C).

ARBITRO: Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Assistenti: Lombardo della sezione di Cinisello Balsamo e Ceolin della sezione di Treviso. Quarto uomo: Allegretta di Molfetta. VAR: Marini di Roma 1. AVAR: Minelli di Varese.

NOTE: 2.397 spettatori, 9 tifosi ospiti (trasferta vietata ai residenti in provincia di Brescia). Espulso al 37′ pt Cistana (B) per gioco pericoloso. Ammoniti: Venturi, Florenzi, Gargiulo (C), Juric, Nouamah (B). Angoli: 7-7. Recupero: 2′ pt, 4′ st.