Cosenza, vittoria di misura contro l’Altamura: decisivo il gol di Beretta

COSENZA – Basta una rete di Beretta per vincere un altro match casalingo. L’attaccante del Cosenza segna un gol importante che permette ai Lupi di mantenere il terzo posto.

Cosenza, segna Beretta

L’avvio di gara è stato piuttosto contratto, con i primi venti minuti caratterizzati soprattutto dal nervosismo. L’arbitro Liotta è dovuto intervenire per ben due volte ricorrendo all’FVS (il supporto video) per valutare i contatti proibiti di Florenzi e Doumbia. In entrambi i casi, però, il direttore di gara ha scelto la linea della clemenza, lasciando il cartellino rosso nel taschino e permettendo a entrambe le squadre di restare in parità numerica.

La scossa che ha cambiato l’inerzia del match è arrivata al 25′. Un’azione ben orchestrata che ha visto Emmausso servire Ciotti sulla trequarti. Il cross di quest’ultimo, sporcato dal tentativo d’inserimento di Palmieri, è sfilato sul secondo palo dove Beretta, con un inserimento perfetto, ha trafitto Alastra di testa.

Dopo il vantaggio, il Cosenza ha abbassato i ritmi, limitandosi a gestire il possesso e a spezzare sul nascere le timide trame dell’Altamura. La squadra ospite, fin qui, è apparsa incapace di reagire con convinzione, faticando a trovare varchi in una difesa calabrese ben ordinata e pronta a ripartire in verticale.

Florenzi colpisce la traversa

Nella ripresa Florenzi colpisce una traversa ad inizio secondo tempo: raddoppio negato alla compagine silana. La squadra allenata da mister Buscè prova a chiudere tutti gli spazi e attaccare maggiormente sulle fasce, la formazione ospite tenta invece di ripartire e cerca di pareggiare i conti. Il neoentrato Cannavò prova un gioco di gambe al 16′ per poi tentare la conclusione, ma l’arbitro blocca in presa bassa. Subito dopo Ba segna un gol, l’arbitro ferma tutto per fuorigioco del compagno Emmausso.

Ma il match non vive momenti di calma ragion per cui Contiliano ha un’altra occasione di raddoppiare, ma il tiro viene smorzato e favorisce l’intervento dell’estremo difensore ospite. Al minuto 30 Caporale tira da distanza ravvicinata, colpendo la palla che dà l’illusione del gol. Continua intanto l’azione offensiva del Cosenza. Cross al centro e colpo di testa di Beretta dopo il cross di Ciotti: palla alta. Il match scorre e alla fine a fare festa sono i calabresi.