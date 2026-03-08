kickboxing, i giovani atleti del Team Filippelli di Casali del Manco fra i migliori del Sud Italia

In occasione della competizione Kick-boxing Sud Italia, che si è svolta a Vibo Valentia lo scorso fine settimana, sono arrivate le belle affermazioni del Team Filippelli Kickboxing dell’ASD Muscle&Fitness di Casali del Manco (CS), in gara con tre giovani atleti alla loro prima uscita ufficiale. Esperienza importante dal punto di vista della crescita sportiva e personale dei ragazzi – alla competizione ha preso preso parte 500 atleti di diverse discipline provenienti da Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata -, quanto per il risultato suggellato da ben tre affermazioni.

Tre ottime affermazioni per la squadra casalina

Meritatissimo secondo posto per Salvatore Turanskyy, 13 anni, che in finale si è dovuto arrendere solo alla maggior esperienza del suo avversario, uscendone comunque a testa alta e dimostrando carattere e maturità. Un battesimo agonistico che gli lascia un bagaglio tecnico e mentale ancora più importante. Sul podio è salito anche il quindicenne Angelo Gaccione, 15 anni. Un ottimo terzo posto che va oltre il rammarico per l’intervento medico in semifinale, dopo un avvio di match molto intenso, ricco di colpi e spettacolo. Un epilogo sfortunato che non toglie nulla alla qualità della sua prestazione. Infine, esperienza da ricordare anche per Enrico Lucchetta, 16 anni, che ha vinto nettamente il suo primo match con una gestione molto intelligente dell’incontro. Ha poi sfiorato il passaggio ai quarti di finale, perdendo per un solo punto e dimostrando grande lucidità e preparazione, pur essendo alla prima esperienza.

Formazione e promozione

I risultati ottenuti dai giovani atleti del team cosentino, che come detto si sono misurati con pari età provenienti da tutte le regioni del Sud Italia, premiano una realtà che investe tanto nella promozione della kickboxing sul territorio. Mentore delle giovani promesse calabresi della disciplina è il Maestro Danilo Bruno della Royal Fitness Club di Mendicino, storica palestra cosentina dove ha mosso i primi passi anche Ilario Filippelli, coach di Gaccione, Turanskyy e Lucchetta. “Sono molto soddisfatto del lavoro svolto – si è detto il giovane tecnico Filippelli -. Con oltre vent’anni di esperienza nella kickboxing, prima da atleta e poi da coach, posso dire che questi ragazzi hanno dimostrato di avere margini di crescita importanti. Questa è solo la prima tappa di un percorso che punta a valorizzare i giovani e a promuovere sempre di più la kickboxing nel nostro territorio.”

A.M.