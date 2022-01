MORANO CALABRO (CS) – Per un incidente autonomo di un veicolo pesante sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, al km 187,257, uscita obbligatoria per tutti i veicoli in direzione sud presso lo svincolo di Morano Calabro (Cosenza), con rientro in A2 presso il medesimo svincolo. In direzione nord chiuse le rampe di uscita e di ingresso.