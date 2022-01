Covid Calabria: tasso di positività al 20%. Otto vittime nelle ultime 24 ore

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1845869 (+13.413).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 142960 (+2.723) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5173 (70 in reparto, 14 in terapia intensiva, 5089 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14089 (13904 guariti, 185 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 8886 (126 in reparto, 7 in terapia intensiva, 8753 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30106 (29344 guariti, 762 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2354 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2327 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11023 (10888 guariti, 135 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12263 (172 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12078 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41279 (40783 guariti, 496 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 7293 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7273 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8762 (8634 guariti, 128 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 5 nuovo casi a domicilio ed 1 nuovo caso ricoverato”.

BOLLETTINO 15 GENNAIO

Tamponi effettuati 1.845.869 (+13.413), percentuale dei tamponi positivi: 20,30%

Casi Totali: 142.960 (+2.723)

Catanzaro 19.262 (+215)

Cosenza 38.992 (+401)

Crotone 13.377 (+230)

Reggio Calabria 53.542 (+1506)

Vibo Valentia 16.055 (+365)

Altra Regione o Stato Estero 1.732 (+6)

Guariti: 105.036 (+1.183)

Catanzaro 13.904 (+52)

Cosenza 29.344 (+42)

Crotone 10.888 (+276)

Reggio Calabria 40.783 (+801)

Vibo Valentia 8.634 (+12)

Altra Regione o Stato Estero 1.483 (0)

Deceduti: 1.716 (+8)

Catanzaro 185 (+3)

Cosenza 762 (+2)

Crotone 135 (0)

Reggio Calabria 496 (+3)

Vibo Valentia 128 (0)

Altra Regione o Stato Estero 10 (0)

Attualmente Positivi: 36.208 (+1.532)

Catanzaro 5.173 (+160)

Cosenza 8.886 (+357)

Crotone 2.354 (-46)

Reggio Calabria 12.263 (+702)

Vibo Valentia 7.293 (+353)

Altra Regione o Stato Estero 239 (+6)

– In Isolamento: 35.755 (+1.525)

Catanzaro 5.089 (+164)

Cosenza 8.753 (+358)

Crotone 2.327 (-50)

Reggio Calabria 12.078 (+697)

Vibo Valentia 7.273 (+351)

Altra Regione o Stato Estero 235 (+5)

– In Reparto: 418 (+3)

Catanzaro 70 (-5)

Cosenza 126 (-2)

Crotone 27 (+4)

Reggio Calabria 172 (+3)

Vibo Valentia 20 (+2)

Altra Regione o Stato Estero 3 (+1)

– In Rianimazione: 35 (+4)

Catanzaro 14 (+1)

Cosenza 7 (+1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 13 (+2)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)