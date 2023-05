Acri, tragico incidente stradale nella notte: un morto e quattro feriti

ACRI (CS) – Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza distaccamento di Rende è intervenuta alle 23:30 circa sulla SS660 al km 13,650 in cda Timpone Morte per incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Mercedes E270 ed una Nissan Qashqai.

Deceduta la passeggera della Nissan Qashqai, altri quattro feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera di Cosenza.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Carabinieri di Acri sul posto per gli adempimenti di competenza, Polizia municipale di Acri e Anas.