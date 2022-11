Agguato mortale a Castrovillari, coppia crivellata di colpi. Arrestato un 56enne

COSENZA – In data odierna, in Cassano allo Ionio (CS) i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cosenza e della Compagnia di Cassano allo Ionio, con il coordinamento della D.D.A. di Catanzaro, hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di un indagato cinquantaseienne, sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di concorso, con soggetti allo stato ignoti, in duplice omicidio con l’aggravante della premeditazione, nonché del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa (artt. 110, 575, 577 n. 3), 416-bis.1 c.p.).

La misura cautelare personale, scaturisce dall’ampia attività di indagine sviluppata dal 4 aprile 2022, in conseguenza dell’azione omicidiaria posta in essere in danno di SCORZA Maurizio e della compagna HEDHLI Hanene in Contrada Gammellone del comune di Castrovillari (CS). I corpi dei due, dopo essere stati attinti a morte da 14 colpi d’arma da fuoco, venivano rinvenuti in una strada di campagna, a bordo dell’autovettura Mercedes di proprietà dello Scorza stesso, la donna sul sedile anteriore lato passeggero e l’uomo nel bagagliaio unitamente ad un agnello sgozzato.

L’indagine ha consentito di accertare gravi indizi a carico dell’indagato, il quale avrebbe fornito il proprio contributo all’organizzazione criminale di stampo mafioso al fine di attirare con l’inganno lo SCORZA Maurizio all’interno del proprio podere, ove poi quest’ultimo trovava ad attenderlo i propri sicari. La stessa macabra sorte investiva la compagna dello SCORZA, testimone inconsapevole del disegno criminoso perpetrato ai danni del compagno. Le indagini proseguono per individuare gli altri responsabili.