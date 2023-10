//include("SS_LIB/gestione_banner.php"); ?>

COSENZA – Dopo una strenua battaglia all’interno delle mura dell’ospedale di Cosenza, Francesco Pagliaro, 28enne originario di Motta Santa Lucia, è morto. Il decesso è avvenuto a causa delle gravi lesioni subite in seguito a un tragico incidente avvenuto lo scorso sabato notte. Nella notte tra sabato e domenica scorsa, lungo la statale 616 che conduce a Motta Santa Lucia, il 28enne ha purtroppo perso il controllo del suo veicolo in circostanze ancora poco chiare, finendo sotto un cavalcavia in modo tragico e fatale.

La famiglia ha acconsentito al il prelievo degli organi di Francesco. Il 28enne aveva recentemente realizzato un sogno aprendo il suo salone da barbiere a Falerna. Animo altruista con grande passione per il suo lavoro, Francesco era un giovane ammirato e apprezzato sia nella vita che nella sua professione.