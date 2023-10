Scomparso nel Parco della Sila: si cerca un settantenne cosentino

//include("SS_LIB/gestione_banner.php"); ?>

SAN GIOVANNI IN FIORE – Un pensionato di 72 anni, A.P., residente a Mandatoriccio (Cosenza), risulta disperso dalla prima serata in località “Fossiata”, nella Sila grande. I carabinieri di San Giovanni in Fiore, ai quali si sono rivolti i familiari del pensionato dopo il suo mancato rientro a casa, hanno attivato il Soccorso alpino e speleologico, i cui tecnici in servizio nelle Stazioni Sila Camigliatello e Sila Lorica stanno effettuando le ricerche, concentrate, in particolare, nella zona del monte Pettinascura, a 1.689 metri sul livello del mare, tra i comuni di Casali del Manco, San Giovanni in Fiore e Longobucco. Nelle ricerche sono impegnati anche I tecnici del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cosenza, i carabinieri ed i vigili del fuoco.