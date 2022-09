CATANZARO – Proseguono i controlli in Calabria contro i piromani in Calabria. “Uno straordinario intervento dell’Arma dei Carabinieri, intervenuta tempestivamente, a seguito del rilevamento – tramite drone – e della successiva segnalazione alle autorità preposte, durante l’operazione “Tolleranza Zero – Regione Calabria” “. Lo dichiara il presidente della Regione Calabria sulla sua pagina facebook, postando il video del blitz in cui l’uomo viene colto in flagrante.