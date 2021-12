Bollettino Covid Calabria: +321 positivi e 7 vittime

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1609030 (+2.470).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 104924 (+321) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1416 (52 in reparto, 7 in terapia intensiva, 1357 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12437 (12263 guariti, 174 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3681 (88 in reparto, 12 in terapia intensiva, 3581 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29117 (28409 guariti, 708 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 563 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 545 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9319 (9194 guariti, 125 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4140 (101 in reparto, 10 in terapia intensiva, 4029 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34017 (33565 guariti, 452 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1019 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1009 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7689 (7575 guariti, 114 deceduti). L’ Asp di Vibo comunica:” Nel setting fuori regione si registrano 1 nuovi caso a domicilio”.

BOLLETTINO 26 DICEMBRE

Tamponi effettuati 1.609.030 (+2.470),tasso di positività al 13,00%

Casi Totali: 104.924 (+321)

Catanzaro 13.853 (+23)

Cosenza 32.798 (+9)

Crotone 9.882 (+7)

Reggio Calabria 38.157 (+249)

Vibo Valentia 8.708 (+32)

Altra Regione o Stato Estero 1.526 (+1)

Guariti: 92.427 (+172)

Catanzaro 12.263 (0)

Cosenza 28.409 (+2)

Crotone 9.194 (+2)

Reggio Calabria 33.565 (+146)

Vibo Valentia 7.575 (+22)

Altra Regione o Stato Estero 1.421 (0)

Deceduti: 1.583 (+7)

Catanzaro 174 (0)

Cosenza 708 (+1)

Crotone 125 (+1)

Reggio Calabria 452 (+4)

Vibo Valentia 114 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 10 (0)

Attualmente Positivi: 10.914 (+142)

Catanzaro 1.416 (+23)

Cosenza 3.681 (+6)

Crotone 563 (+4)

Reggio Calabria 4.140 (+99)

Vibo Valentia 1.019 (+9)

Altra Regione o Stato Estero 95 (+1)

– In Isolamento: 10.616 (+127)

Catanzaro 1.357 (+24)

Cosenza 3.581 (+3)

Crotone 545 (0)

Reggio Calabria 4.029 (+90)

Vibo Valentia 1.009 (+9)

Altra Regione o Stato Estero 95 (+1)

– In Reparto: 269 (+16)

Catanzaro 52 (0)

Cosenza 88 (+2)

Crotone 18 (+4)

Reggio Calabria 101 (+10)

Vibo Valentia 10 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 29 (-1)