Reggina, due positivi nel gruppo squadra

REGGIO CALABRIA – Continua ad essere significativo l’impatto della variante Omicron sulla Serie B. Oltre alle gare rinviate, anche la Reggina deve fare un conti la quarta ondata.

Sono infatti due i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati tra i componenti del gruppo squadra, per un totale di cinque soggetti positivi.

Il club fa sapere che la situazione resta costantemente monitorata, nel pieno rispetto del protocollo medico-sanitario. L’intero gruppo squadra continua a trovarsi in isolamento domiciliare, in attesa del ciclo di tamponi molecolari già previsto per il 30 dicembre.