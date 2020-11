Coronavirus, a Rosarno lutto cittadino: morto l’assessore Pasquale Calarco

“Purtroppo una triste notizia da comunicarvi: questa mattina è venuto a mancare l’assessore Pasquale Calarco”. Così il sindaco di Rosarno Giuseppe Idà annuncia la morte di Calarco, 72 anni, attraverso un video postato sulla propria pagina di Facebook.

“Nei giorni scorsi aveva contratto il virus, le sue condizioni sono precipitate nell’arco di pochi giorni”, prosegue Idà che ha proclamato il lutto cittadino.

“Pasquale era un amico, una persona perbene, un uomo generoso, sempre disponibile e che ha dedicato la sua vita alle persone bisognose. Pasquale era un uomo pieno di vita, con grande entusiasmo ha accettato di far parte della mia giunta, l’ha considerato una sorta di riscatto, una rivalsa rispetto all’esperienza passata. Era una persona stimata dalla città e per questo dobbiamo rendergli omaggio”

Al Comune sono già state disposte le bandiere a mezz’asta e domani, giorno dei suo funerale sarà lutto cittadino.

“La sua morte – continua Idà – deve far pensare a ognuno di noi che Pasquale potrebbe essere uno dei nostri genitori, dei nostri nonni. Chi ancora teorizza che il virus sia l’influenza semplice, non conosce quanto entusiasmo e quanta salute c’era nella vita di Pasquale E allora vi chiedo di abbracciare idealmente la famiglia e soprattutto di stare attenti perché potrebbero esserci altre persone che come lui rischiano di fare questa brutta fine”.