Coronavirus, Casali del Manco conta un’altra vittima

“Altro dolore sulla nostra piccola grande comunità casalina: anche oggi questo tremendo virus sottrae all’affetto dei suoi cari e di noi tutti un altro nostro concittadino, che alloggiava presso Villa Marta, a Spezzano della Sila”. A scriverlo su Facebook è il Comune di Casali del Manco, annunciando la dipartita di Nicola Altimari dopo aver contratto il coronavirus.

“Ci stringiamo al dolore della famiglia, consapevoli che qualsiasi parola non potrà mai colmare il vuoto prodotto da un distacco così improvviso e crudele. La convinzione, tuttavia, è che si può sconfiggere questa pandemia solo con la collaborazione di tutta la cittadinanza, rispettando ogni regola in ambito igienico-sanitario, per il bene nostro e di chi ci sta accanto”.

“Un sereno abbraccio a tutti voi, in modo particolare a quanti stanno sperimentando sulla propria pelle quanta sofferenza produce questo virus subdolo e meschino”, conclude la nota dell’amministrazione.