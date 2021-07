Cosenza, beccati in centro a spacciare: in casa oltre mezzo chilo di cocaina

COSENZA – Nella prima mattinata odierna, una pattuglia di questa Squadra Mobile, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di droga, notava in questo centro cittadino uno strano movimento tra i conducenti uno scooter di grossa cilindrata e un’autovettura che, dopo essersi dato un cenno d’intesa, si fermavano all’altezza della sede dell’Ufficio postale centrale.

Il conducente del ciclomotore saliva a bordo dell’utilitaria per poi uscirne pochi istanti dopo.

I due immediatamente venivano bloccati dai poliziotti della Squadra Mobile che effettuavano un controllo che permetteva di riscontrare come pochi attimi prima era avvenuta una cessione di 1 dose di cocaina che veniva rinvenuta nella disponibilità dell’autista della macchina.

Le verifiche nei confronti dell’uomo giunto a bordo del “due ruote” consentivano di rintracciare indosso 3 dosi identiche di cocaina dal peso di oltre 5 grammi e danaro in contante.

Le operazioni, pertanto, venivano estese alle abitazioni del pusher giunto a bordo dello scooter e identificato per il cosentino R.M. classe 1994.

Queste avevano esito ulteriormente positivo in quanto consentivano di sottoporre a sequestro oltre mezzo chilo di cocaina pura, materiale di confezionamento e la somma in contanti di oltre 7 mila euro.

Pertanto, R.M., censito in SDI per reati specifici, veniva tratto in arresto nella flagranza di reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di cocaina e, dopo le formalità di rito, associato presso la locale Casa circondariale a disposizione della competente Autorità giudiziaria.

La droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare guadagni superiori ai 100 mila euro.