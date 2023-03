Cosenza, controlli in autostazione: beccato in flagrante uno scippatore (VIDEO)

COSENZA – Nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio, nell’area coincidente con l’autostazione, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne originario del Gambia, autore di tentato furto con strappo di un portafogli, con all’interno circa 300,00 euro, in danno di un 34enne originario del Ghana.

I militari operanti sono prontamente accorsi, lungo via Giustino Fortunato, sentendo le urla della persona offesa, neutralizzando l’indagato, condotto, poco dopo, presso gli uffici della Stazione CC di Cosenza Principale per gli ulteriori accertamenti. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida innanzi al GIP presso il Tribunale di Cosenza.

Nel corso del servizio sono state, inoltre, sottoposte a controlli 30 persone e 12 autovetture, rintracciando un 33enne cittadino straniero, a cui è stato notificato il decreto del Prefetto di Cosenza di revoca della misura di accoglienza precedentemente disposta in relazione alla richiesta dello status di protezione internazionale. I controlli presso l’autostazione di Cosenza sono stati intensificati in linea con le determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.