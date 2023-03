Torna la tradizione dei falò di San Giuseppe a Spezzano Albanese

SPEZZANO ALBANESE – È stato pubblicato nei giorni scorsi, sull’Albo Pretorio del comune di Spezzano Albanese, l’invito alla cittadinanza ad organizzare, per il giorno sabato 18 marzo 2023, i tradizionali falò rionali in onore dei festeggiamenti di San Giuseppe.

A promuovere l’iniziativa è il delegato allo Spettacolo e Marketing Giuseppe Gazzarano che parla di atto volto “a promuovere uno degli eventi identitari del nostro borgo arbëresh”. «Ai rioni che intendono organizzare i suddetti falò -è scritto- e che aderiscono con domanda, che dovrà essere indirizzata all’ufficio tecnico di questo comune, previo protocollo entro e non oltre lunedì 13 marzo 2023 alle ore 18:30, l’Amministrazione comunale metterà a disposizione la sabbia per il decoro e la sicurezza, offrirà le materie prime per la preparazione dei piatti tipici.

Durante la serata in forma itinerante in tutti i falò che aderiscono all’iniziativa ci sarà la presenza di gruppi folkloristici e suonatori di musica tradizionale».

Soddisfatto, il delegato Gazzarano commenta: «Torna così a prendere forma la tradizione dei falò a Spezzano Albanese, siamo felici di poter ricreare nel nostro borgo l’interesse verso quelle che sono le nostre radici e che continuano così a tramandarsi di generazione in generazione».