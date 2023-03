Cosenza, furto in un negozio del centro: arrestato 36enne pregiudicato

COSENZA – Nella notte di venerdì scorso è stato perpetrato un furto presso un negozio del centro cittadino, ove, dopo essere stata infranta la vetrina, sono state sottratte attrezzature professionali, un i-phone, ed i soldi rimasti nella cassa.

A seguito di segnalazione pervenuta sull’utenza 113, le Volanti avviavano prontamente le indagini che permettevano di individuare un soggetto, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Gli operatori provvedevano ad effettuare una perquisizione domiciliare e personale che davano esito positivo. Infatti tutta la refurtiva veniva recuperata.

Tratto in arresto, il predetto veniva posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima e su, richiesta della locale Procura coordinata dal Procuratore della Repubblica Dr. Mario Spagnuolo, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma.

Il tutto si comunica nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.