Cosenza, minacce e botte a giornalista: arrestati uomini legati a ‘ndrangheta

Nelle prime ore della mattinata odierna la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di due soggetti ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di tentata violenza privata e lesioni, tutti aggravati da metodo e finalità mafiose, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, con il Sostituto Procuratore Vito Valerio, e il coordinamento del Procuratore Aggiunto Vincenzo Capomolla e del Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri.

In particolare, i due soggetti sono ritenuti essere gli autori dell’aggressione, perpetrata nel primo pomeriggio dello scorso 8 settembre, in Via Miceli di Cosenza, nei confronti di un giornalista/blogger del canale di informazione telematica “iacchitè.blog”, allorquando questi, proprio di fronte alla sede della predetta testata giornalistica, veniva brutalmente aggredito, percosso e minacciato da due individui, al fine di dissuaderlo dalla pubblicazione di notizie relative a vicende giudiziarie riguardanti specifici soggetti.

La tempestiva e approfondita indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Cosenza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che si è avvalsa anche del capillare esame di tutti i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona dell’evento delittuoso, ha consentito di individuare gli autori della brutale aggressione diretta a costringere la vittima ad omettere attività proprie di giornalista e blogger ovvero ad astenersi dal pubblicare articoli relativi alle vicende giudiziarie, ponendo in essere l’attività delittuosa sfruttando il metodo mafioso ed al fine di agevolare il gruppo di ‘ndrangheta dei “LANZINO/PATITUCCI”.