Covid, 285 contagi e zero vittime. Tasso di positività in calo

CATANZARO – Sono 285 i nuovi contagi da Covid in Calabria nelle ultime 24 ore con i decessi che restano fermi a 3.095. Il tasso di positività scende decisamente, passando dal 17,24 all’11,69%. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, crescono di 4 i ricoverati in area medica (124) e di 1 in terapia intensiva (4). I casi attivi sono 7.105 (-86), gli isolati a domicilio 6.977 (-91) ed i nuovi guariti (285). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è 3.954.970 con 588.337 positivi.

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1818 (14 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1801 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 99660 (99269 guariti, 391 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2947 (67 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2880 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 170817 (169461 guariti, 1356 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 192 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 188 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56994 (56725 guariti, 269 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1480 (28 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1451 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 196430 (195560 guariti, 870 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 430 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 421 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50368 (50178 guariti, 190 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica TOTALI POSITIVI ODIERNI 41 DI CUI 1 POS. F.R. E ZERO GUARITI F. R. .