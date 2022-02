Covid Calabria: nuovi casi in lieve risalita ma scendono ancora i ricoveri. Ricalcoli a Cosenza

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2254011 (+10.182).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 211668 (+1.658) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5293 (60 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5226 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22876 (22652 guariti, 224 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 11367 (107 in reparto, 9 in terapia intensiva, 11251 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33912 (33031 guariti, 881 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3155 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3133 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18266 (18086 guariti, 180 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14211 (87 in reparto, 9 in terapia intensiva, 14115 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 74498 (73873 guariti, 625 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12320 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12306 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13294 (13144 guariti, 150 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica che: “Oggi 122 positivi di cu 1 fuori regione”.

L’ASP di Cosenza comunica : “Oggi si registrano 395 nuovi casi; il numero complessivo è incrementato di 396 unità e non di 395 in quanto è stato registrato il decesso di una paziente in precedenza ricoverata in T.I. AOMD di Catanzaro; si precisa che dei 395 nuovi casi di oggi, 14 sono stati diagnosticati con test antigenico il 22/2/2022 e 62 il 23/2/2022.”Nel setting fuori regione si registrano: 4 nuovi casi a domicilio, 1 dimesso guarito e 1 guarito a domicilio”.

BOLLETTINO 25 FEBBRAIO

Tamponi effettuati 2.254.011 (+10.182). Tasso di positività al 16,28%

Casi Totali: 211.668 (+1.658)

Catanzaro 28.290 (+121)

Cosenza 45.671 (+392)

Crotone 21.594 (+173)

Reggio Calabria 88.709 (+831)

Vibo Valentia 25.614 (+136)

Altra Regione o Stato Estero 1.790 (+5)

Guariti: 163.074 (+1.472)

Catanzaro 23.135 (+483)

Cosenza 33.139 (+108)

Crotone 18.201 (+115)

Reggio Calabria 73.873 (+621)

Vibo Valentia 13.144 (+143)

Altra Regione o Stato Estero 1.582 (+2)

Deceduti: 2.073 (+3)

Catanzaro 225 (+1)

Cosenza 882 (+1)

Crotone 180 (0)

Reggio Calabria 625 (+1)

Vibo Valentia 150 (0)

Altra Regione o Stato Estero 11 (0)

Attualmente Positivi: 46.521 (+183)

Catanzaro 4.930 (-363)

Cosenza 11.650 (+283)

Crotone 3.213 (+58)

Reggio Calabria 14.211 (+209)

Vibo Valentia 12.320 (-7)

Altra Regione o Stato Estero 197 (+3)

– In Isolamento: 46.203 (+191)

Catanzaro 4.860 (-366)

Cosenza 11.538 (+287)

Crotone 3.190 (+57)

Reggio Calabria 14.115 (+215)

Vibo Valentia 12.306 (-6)

Altra Regione o Stato Estero 194 (+4)

– In Reparto: 296 (-5)

Catanzaro 66 (+6)

Cosenza 103 (-4)

Crotone 23 (+1)

Reggio Calabria 87 (-6)

Vibo Valentia 14 (-1)

Altra Regione o Stato Estero 3 (-1)

– In Rianimazione: 22 (-3)

Catanzaro 4 (-3)

Cosenza 9 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 9 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)