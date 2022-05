Covid Calabria, stabili i nuovi casi (+1591) e i ricoveri. Sempre Cosenza la provincia con più contagi

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.981.761 (+8.018).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 365.531 (+1.591) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

L’ASP di Cosenza comunica 538 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

BOLLETTINO 5 MAGGIO 2022

Tamponi effettuati 2.981.761 (+8.018). Tasso di positività al 19,84%

Casi Totali: 365.531 (+1.591)

Catanzaro 55.104 (+444)

Cosenza 93.811 (+535)

Crotone 37.548 (+191)

Reggio Calabria 137.949 (+363)

Vibo Valentia 38.648 (+55)

Altra Regione o Stato Estero 2.471 (+3)

Guariti: 283.827 (+3.332)

Catanzaro 47.779 (+465)

Cosenza 49.626 (+1843)

Crotone 34.312 (+289)

Reggio Calabria 129.536 (+325)

Vibo Valentia 20.808 (+388)

Altra Regione o Stato Estero 1.766 (+22)

Deceduti: 2.523 (+3)

Catanzaro 288 (+1)

Cosenza 1.063 (0)

Crotone 222 (0)

Reggio Calabria 767 (+2)

Vibo Valentia 170 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 79.181 (-1.744)

Catanzaro 7.037 (-22)

Cosenza 43.122 (-1308)

Crotone 3.014 (-98)

Reggio Calabria 7.646 (+36)

Vibo Valentia 17.670 (-333)

Altra Regione o Stato Estero 692 (-19)

– In Isolamento: 78.911 (-1.742)

Catanzaro 6.950 (-15)

Cosenza 43.043 (-1310)

Crotone 2.997 (-97)

Reggio Calabria 7.577 (+32)

Vibo Valentia 17.652 (-333)

Altra Regione o Stato Estero 692 (-19)

– In Reparto: 256 (-1)

Catanzaro 76 (-6)

Cosenza 76 (+2)

Crotone 17 (-1)

Reggio Calabria 69 (+4)

Vibo Valentia 18 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 14 (-1)

Catanzaro 11 (-1)

Cosenza 3 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 0 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)