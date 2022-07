Covid in Calabria: +1.957 casi e 4 vittime

CATANZAEO – I n Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3317663 (+6.451).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 441809 (+1.957) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6157 (74 in reparto, 7 in terapia intensiva, 6076 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 65324 (64993 guariti, 331 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 34150 (105 in reparto, 1 in terapia intensiva, 34044 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 87504 (86353 guariti, 1151 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1748 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1730 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42587 (42349 guariti, 238 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10925 (74 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10846 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 148320 (147523 guariti, 797 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1261 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1243 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40342 (40166 guariti, 176 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 526 nuovi soggetti positivi di cui 17 fuori regione.L’ASP di Cosenza comunica: ” Nel setting fuori regione si registrano: 1 dimesso, 1 nuovo ricovero e 48 nuovi casi a domicilio”.

BOLLETTINO 10 Luglio 2022

Tamponi effettuati 3.317.663 (+6.451). Tasso di positività al 30,34%

Casi Totali: 441.809 (+1.957)

Catanzaro 71.481 (+509)

Cosenza 121.654 (+803)

Crotone 44.335 (+20)

Reggio Calabria 159.245 (+495)

Vibo Valentia 41.603 (+64)

Altra Regione o Stato Estero 3.491 (+66)

Guariti: 383.581 (+963)

Catanzaro 64.993 (+423)

Cosenza 86.353 (+2)

Crotone 42.349 (+55)

Reggio Calabria 147.523 (+356)

Vibo Valentia 40.166 (+125)

Altra Regione o Stato Estero 2.197 (+2)

Deceduti: 2.706 (+4)

Catanzaro 331 (0)

Cosenza 1.151 (+2)

Crotone 238 (0)

Reggio Calabria 797 (+2)

Vibo Valentia 176 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 55.522 (+990)

Catanzaro 6.157 (+86)

Cosenza 34.150 (+799)

Crotone 1.748 (-35)

Reggio Calabria 10.925 (+137)

Vibo Valentia 1.261 (-61)

Altra Regione o Stato Estero 1.281 (+64)

– In Isolamento: 55.218 (+986)

Catanzaro 6.076 (+85)

Cosenza 34.044 (+798)

Crotone 1.730 (-38)

Reggio Calabria 10.846 (+138)

Vibo Valentia 1.243 (-61)

Altra Regione o Stato Estero 1.279 (+64)

– In Reparto: 290 (+2)

Catanzaro 74 (-1)

Cosenza 105 (+1)

Crotone 18 (+3)

Reggio Calabria 74 (-1)

Vibo Valentia 18 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)

– In Rianimazione: 14 (+2)

Catanzaro 7 (+2)

Cosenza 1 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 5 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)