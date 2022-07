Tuffi, ai Campionati di categoria estivi Giovanni Tocci 1° e Francesco Porco 3°

COSENZA – Un titolo Italiano e una medaglia di bronzo per i tuffatori cosentini nella seconda giornata di gare dei Campionati Italiani Estivi di Categoria in corso a Riccione.

Dopo il sesto posto in sincro al Campionato Mondo di Budapest, Giovanni Tocci si è laureato per l’ennesima volta Campione Italiano dal trampolino metri tre. Nella categoria senior, l’atleta dell’Esercito Italiano ha totalizzato 415.50 punti (oro davanti al compagno di squadra Adriano Ruslan Cristofori, CS Esercito). Terzo gradino del podio per Francesco Porco, tuffatore delle Fiamme Oro, con 318.35 punti. Quinto posto per un altro atleta cosentino, Antonio Volpe, tesserato per il Bolzano Nuoto (316.70 punti) .

In campo femminile, sempre categoria senior, la tuffatrice cosentina Laura Bilotta delle Fiamme Oro, con 189.90 punti, è arrivata a ridosso del podio, quarta, dal trampolino metri uno.