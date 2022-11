Covid in Calabria: 204 nuovi casi, quasi la metà nel cosentino. Aumentano i ricoveri

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 592375 (+204) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3978459 (+1.501).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1856 (28 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1823 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 100758 (100366 guariti, 392 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2295 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2235 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 172743 (171378 guariti, 1365 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 251 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 248 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57147 (56877 guariti, 270 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1755 (27 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1727 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 197240 (196367 guariti, 873 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 471 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 456 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50633 (50443 guariti, 190 deceduti).

L’ ASP di Cosenza comunica 91 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

BOLLETTINO 21 NOVEMBRE 2022

Tamponi effettuati 3.978.459 (+1.501). Percentuale dei tamponi positivi: 13,59%

Casi Totali: 592.375 (+204)

Catanzaro 102.614 (+50)

Cosenza 175.038 (+91)

Crotone 57.398 (0)

Reggio Calabria 198.995 (+55)

Vibo Valentia 51.104 (+8)

Altra Regione o Stato Estero 7.226 (0)

Guariti: 582.411 (+540)

Catanzaro 100.366 (+46)

Cosenza 171.378 (+230)

Crotone 56.877 (+27)

Reggio Calabria 196.367 (+190)

Vibo Valentia 50.443 (+44)

Altra Regione o Stato Estero 6.980 (+3)

Deceduti: 3.109 (+3)

Catanzaro 392 (0)

Cosenza 1.365 (+2)

Crotone 270 (0)

Reggio Calabria 873 (+1)

Vibo Valentia 190 (0)

Altra Regione o Stato Estero 19 (0)

Attualmente Positivi: 6.855 (-339)

Catanzaro 1.856 (+4)

Cosenza 2.295 (-141)

Crotone 251 (-27)

Reggio Calabria 1.755 (-136)

Vibo Valentia 471 (-36)

Altra Regione o Stato Estero 227 (-3)

– In Isolamento: 6.714 (-345)

Catanzaro 1.823 (-2)

Cosenza 2.235 (-143)

Crotone 248 (-26)

Reggio Calabria 1.727 (-134)

Vibo Valentia 456 (-37)

Altra Regione o Stato Estero 225 (-3)

– In Reparto: 135 (+8)

Catanzaro 28 (+6)

Cosenza 60 (+2)

Crotone 3 (-1)

Reggio Calabria 27 (0)

Vibo Valentia 15 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 6 (-2)

Catanzaro 5 (0)

Cosenza 0 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (-2)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)