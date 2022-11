Il medico cosentino Antonio Siniscalchi nel Consiglio Direttivo della Società Italiana Interdisciplinare Neurovascolare

COSENZA – Il dottor Antonio Siniscalchi, neurologo presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, è stato eletto nel Consiglio Direttivo della Società Italiana Interdisciplinare Neurovascolare.

Il Consiglio Direttivo insediatosi in occasione del 29° Congresso Nazionale SINV sul tema “Ultrasuoni nella patologia vascolare e degenerativa cerebrale”, svoltosi a San Benedetto del Tronto, ha rieletto all’unanimità alla carica di presidente il dott. Sandro Sanguigni. Dal congresso è emersa l’importanza della neurosonologia, metodica ecografica, che può essere utilizzata non soltanto per lo studio dei vasi arteriosi e venosi extra ed intracerebrali, ma anche per lo studio del parenchima cerebrale nelle patologie neurodegenerative. Un studio clinico ha illustrato la possibilità di utilizzare tale metodica in alcune comorbilità nella patologia cerebrovascolare, quali l’insonnia, come illustrato nel corso del suo intervento, dal dr. Antonio Siniscalchi.