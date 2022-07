Covid in Calabria: 3.057 nuovi casi registrati e 6 decessi. Tornano a salire i ricoveri

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3366970 (+9.581).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 457675 (+3.057) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6937 (65 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6864 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 67681 (67345 guariti, 336 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 38685 (122 in reparto, 2 in terapia intensiva, 38561 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 88354 (87192 guariti, 1162 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2490 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2467 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43298 (43060 guariti, 238 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13672 (83 in reparto, 5 in terapia intensiva, 13584 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 150374 (149570 guariti, 804 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1861 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1841 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40493 (40317 guariti, 176 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 692 POSITIVI DI CUI 19 FUORI REGIONE E 20 GUARITI FUORI REGIONE.

L’ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 46 nuovi casi e 3 guariti.

BOLLETTINO 15 LUGLIO 2022

Tamponi effettuati 3.366.970 (+9.581). Tasso di positività al 31,91%

Casi Totali: 457.675 (+3.057)

Catanzaro 74.618 (+673)

Cosenza 127.039 (+956)

Crotone 45.788 (+270)

Reggio Calabria 164.046 (+896)

Vibo Valentia 42.354 (+197)

Altra Regione o Stato Estero 3.830 (+65)

Guariti: 389.781 (+1.654)

Catanzaro 67.345 (+466)

Cosenza 87.192 (+230)

Crotone 43.060 (+142)

Reggio Calabria 149.570 (+743)

Vibo Valentia 40.317 (+50)

Altra Regione o Stato Estero 2.297 (+23)

Deceduti: 2.729 (+6)

Catanzaro 336 (+3)

Cosenza 1.162 (+2)

Crotone 238 (0)

Reggio Calabria 804 (+1)

Vibo Valentia 176 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 65.165 (+1.397)

Catanzaro 6.937 (+204)

Cosenza 38.685 (+724)

Crotone 2.490 (+128)

Reggio Calabria 13.672 (+152)

Vibo Valentia 1.861 (+147)

Altra Regione o Stato Estero 1.520 (+42)

– In Isolamento: 64.836 (+1.391)

Catanzaro 6.864 (+199)

Cosenza 38.561 (+728)

Crotone 2.467 (+127)

Reggio Calabria 13.584 (+150)

Vibo Valentia 1.841 (+145)

Altra Regione o Stato Estero 1.519 (+42)

– In Reparto: 314 (+8)

Catanzaro 65 (+6)

Cosenza 122 (-4)

Crotone 23 (+1)

Reggio Calabria 83 (+3)

Vibo Valentia 20 (+2)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)

– In Rianimazione: 15 (-2)

Catanzaro 8 (-1)

Cosenza 2 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 5 (-1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)