Covid, in Calabria 671 nuovi positivi (1/3 nel cosentino). Ricoveri in lieve discesa

BOLLETTINO 27 MAGGIO 2022

Tamponi effettuati 3.105.695 (+4.581), Percentuale dei tamponi positivi: 14,65%

Casi Totali: 387.282 (+671)

Catanzaro 59.950 (+147)

Cosenza 101.682 (+213)

Crotone 40.420 (+75)

Reggio Calabria 142.973 (+200)

Vibo Valentia 39.631 (+30)

Altra Regione o Stato Estero 2.626 (+6)

Guariti: 342.987 (+2.389)

Catanzaro 55.508 (+254)

Cosenza 73.942 (+837)

Crotone 38.547 (+271)

Reggio Calabria 138.583 (+414)

Vibo Valentia 34.471 (+601)

Altra Regione o Stato Estero 1.936 (+12)

Deceduti: 2.599 (+2)

Catanzaro 307 (+1)

Cosenza 1.101 (+1)

Crotone 230 (0)

Reggio Calabria 777 (0)

Vibo Valentia 171 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 41.696 (-1.720)

Catanzaro 4.135 (-108)

Cosenza 26.639 (-625)

Crotone 1.643 (-196)

Reggio Calabria 3.613 (-214)

Vibo Valentia 4.989 (-571)

Altra Regione o Stato Estero 677 (-6)

– In Isolamento: 41.529 (-1.715)

Catanzaro 4.088 (-107)

Cosenza 26.586 (-622)

Crotone 1.627 (-196)

Reggio Calabria 3.569 (-213)

Vibo Valentia 4.982 (-571)

Altra Regione o Stato Estero 677 (-6)

– In Reparto: 162 (-3)

Catanzaro 45 (0)

Cosenza 51 (-2)

Crotone 16 (0)

Reggio Calabria 43 (-1)

Vibo Valentia 7 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 5 (-2)

Catanzaro 2 (-1)

Cosenza 2 (-1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)