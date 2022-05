Incidente sulla A2 tra Cosenza e Rogliano, un mezzo pesante si ribalta: un ferito

COSENZA – A causa di un mezzo pesante ribaltato, si sono registrati rallentamenti lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, tra Cosenza e Rogliano, in direzione sud, in prossimità del km 263 nel territorio comunale di Dipignano. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, si registra un ferito.

La squadra Anas è intervenuta tempestivamente sul posto riaprendo una corsia. Grazie all’intervento del 118 e della Polizia Stradale è stato possibile effettuare in breve tempo il soccorso alla persona rimasta ferita nell’incidente. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire il totale ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.