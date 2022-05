Covid, in Calabria 931 nuovi casi e 2 decessi

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.062.812 (+5.854).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 380.617 (+931) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5.196 (57 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.133 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53368 (53069 guariti, 299 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 33.016 (57 in reparto, 2 in terapia intensiva, 32.957 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 66.374 (65.289 guariti, 1.085 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2893 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2877 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36551 (36323 guariti, 228 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4.644 (53 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4.590 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 136653 (135.880 guariti, 773 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 13.325 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13.315 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.023 (25.853 guariti, 170 deceduti).

BOLLETTINO 18 MAGGIO 2022

Tamponi effettuati 3.062.812 (+5.854). Percentuale dei tamponi positivi: 15,90%

Casi Totali: 380.617 (+931)

Catanzaro 58.564 (+181)

Cosenza 99.390 (+297)

Crotone 39.444 (+177)

Reggio Calabria 141.297 (+221)

Vibo Valentia 39.348 (+33)

Altra Regione o Stato Estero 2.574 (+22)

Guariti: 318.232 (+4.562)

Catanzaro 53.069 (+406)

Cosenza 65.289 (+2578)

Crotone 36.323 (+117)

Reggio Calabria 135.880 (+310)

Vibo Valentia 25.853 (+1139)

Altra Regione o Stato Estero 1.818 (+12)

Deceduti: 2.568 (+2)

Catanzaro 299 (+1)

Cosenza 1.085 (0)

Crotone 228 (+1)

Reggio Calabria 773 (0)

Vibo Valentia 170 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 59.817 (-3.633)

Catanzaro 5.196 (-226)

Cosenza 33.016 (-2281)

Crotone 2.893 (+59)

Reggio Calabria 4.644 (-89)

Vibo Valentia 13.325 (-1106)

Altra Regione o Stato Estero 743 (+10)

– In Isolamento: 59.615 (-3.639)

Catanzaro 5.133 (-230)

Cosenza 32.957 (-2280)

Crotone 2.877 (+60)

Reggio Calabria 4.590 (-94)

Vibo Valentia 13.315 (-1105)

Altra Regione o Stato Estero 743 (+10)

– In Reparto: 193 (+8)

Catanzaro 57 (+4)

Cosenza 57 (-1)

Crotone 16 (-1)

Reggio Calabria 53 (+7)

Vibo Valentia 10 (-1)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 9 (-2)

Catanzaro 6 (0)

Cosenza 2 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (-2)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)