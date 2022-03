Covid: in Calabria ancora numeri al rialzo: +2.134 casi e +15 ricoveri

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.523.116 (+8.696).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 266.337 (+2.134) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5.596 (65 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5.527 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.715 (28.470 guariti, 245 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 25.328 (120 in reparto, 1 in terapia intensiva, 25.207 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37.504 (36.555 guariti, 949 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4.619 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.591 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22.671 (22.478 guariti, 193 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13.532 (137 in reparto, 7 in terapia intensiva, 13.388 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 95.425 (94.757 guariti, 668 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 15.120 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15.100 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.833 (15.675 guariti, 158 deceduti).

BOLLETTINO 21 MARZO

Tamponi effettuati 2.523.116 (+8.696). Tasso di positività al 24,54%

Casi Totali: 266.337 (+2.134)

Catanzaro 34.311 (+145)

Cosenza 62.832 (+610)

Crotone 27.290 (+340)

Reggio Calabria 108.957 (+619)

Vibo Valentia 30.953 (+413)

Altra Regione o Stato Estero 1.994 (+7)

Guariti: 199.544 (+964)

Catanzaro 28.470 (+216)

Cosenza 36.555 (+31)

Crotone 22.478 (+169)

Reggio Calabria 94.757 (+400)

Vibo Valentia 15.675 (+145)

Altra Regione o Stato Estero 1.609 (+3)

Deceduti: 2.225 (+4)

Catanzaro 245 (0)

Cosenza 949 (+2)

Crotone 193 (0)

Reggio Calabria 668 (+2)

Vibo Valentia 158 (0)

Altra Regione o Stato Estero 12 (0)

Attualmente Positivi: 64.568 (+1.166)

Catanzaro 5.596 (-71)

Cosenza 25.328 (+577)

Crotone 4.619 (+171)

Reggio Calabria 13.532 (+217)

Vibo Valentia 15.120 (+268)

Altra Regione o Stato Estero 373 (+4)

– In Isolamento: 64.184 (+1.151)

Catanzaro 5.527 (-71)

Cosenza 25.207 (+572)

Crotone 4.591 (+171)

Reggio Calabria 13.388 (+211)

Vibo Valentia 15.100 (+264)

Altra Regione o Stato Estero 371 (+4)

– In Reparto: 372 (+15)

Catanzaro 65 (+1)

Cosenza 120 (+5)

Crotone 28 (0)

Reggio Calabria 137 (+5)

Vibo Valentia 20 (+4)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 12 (0)

Catanzaro 4 (-1)

Cosenza 1 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 7 (+1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)