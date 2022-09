Covid in Calabria: casi e ricoveri in calo. Tre i decessi nelle ultime 24 ore

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3703468 (+4.715).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 544245 (+742) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2894 (26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2866 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 89508 (89133 guariti, 375 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 41292 (55 in reparto, 1 in terapia intensiva, 41236 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 113204 (111924 guariti, 1280 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 946 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 926 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53657 (53399 guariti, 258 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3682 (40 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3640 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 184369 (183515 guariti, 854 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1631 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1617 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 46292 (46108 guariti, 184 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 118 positivi di cui 5 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 232 nuovi soggetti positivi di cui 7 fuori regione.

BOLLETTINO 7 SETTEMBRE 2022

Tamponi effettuati 3.703.468 (+4.715). Tasso di positività al 15,74%

Casi Totali: 544.245 (+742)

Catanzaro 92.402 (+113)

Cosenza 154.496 (+232)

Crotone 54.603 (+89)

Reggio Calabria 188.051 (+189)

Vibo Valentia 47.923 (+107)

Altra Regione o Stato Estero 6.770 (+12)

Guariti: 488.105 (+3.220)

Catanzaro 89.133 (+214)

Cosenza 111.924 (+2157)

Crotone 53.399 (+183)

Reggio Calabria 183.515 (+503)

Vibo Valentia 46.108 (+49)

Altra Regione o Stato Estero 4.026 (+114)

Deceduti: 2.969 (+3)

Catanzaro 375 (+1)

Cosenza 1.280 (0)

Crotone 258 (+1)

Reggio Calabria 854 (+1)

Vibo Valentia 184 (0)

Altra Regione o Stato Estero 18 (0)

Attualmente Positivi: 53.171 (-2.481)

Catanzaro 2.894 (-102)

Cosenza 41.292 (-1925)

Crotone 946 (-95)

Reggio Calabria 3.682 (-315)

Vibo Valentia 1.631 (+58)

Altra Regione o Stato Estero 2.726 (-102)

– In Isolamento: 53.005 (-2.478)

Catanzaro 2.866 (-101)

Cosenza 41.236 (-1927)

Crotone 926 (-96)

Reggio Calabria 3.640 (-309)

Vibo Valentia 1.617 (+56)

Altra Regione o Stato Estero 2.720 (-101)

– In Reparto: 161 (-3)

Catanzaro 26 (-1)

Cosenza 55 (+2)

Crotone 20 (+1)

Reggio Calabria 40 (-7)

Vibo Valentia 14 (+2)

Altra Regione o Stato Estero 6 (0)

– In Rianimazione: 5 (0)

Catanzaro 2 (0)

Cosenza 1 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 2 (+1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (-1)