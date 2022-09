Sport e Salute, il Road Show fa tappa a Cosenza con Stefano Pantano

COSENZA – Il 10 settembre il Road Show di Sport e Salute S.p.A. arriva a Cosenza. Per l’occasione in Piazza Dei Bruzi verrà allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport di oltre 1.000 metri quadri in cui i cittadini avranno la possibilità di vedere e provare gratuitamente tante discipline sportive diverse. Presso il Villaggio sarà possibile anche incontrare le leggende dello sport italiano, come Stefano Pantano, ex schermidore, 3 volte medaglia d’Oro nei Campionati Mondiali a squadre.

Il progetto itinerante di Sport e Salute è iniziato lo scorso 24 giugno a Torino e sta toccando numerose città italiane. La missione di Sport e Salute consiste nel diffondere i valori dello sport e dell’attività fisica per il benessere dei cittadini e nel valorizzare il territorio.

Attraverso il Road Show, la Società vuole avvicinare le persone di tutte le fasce d’età ad uno stile di vita più attivo e salutare, basato su una sana alimentazione e la pratica dell’attività fisica e allo stesso tempo valorizzare associazione, società e collaboratori sportivi del territorio dando loro un’importante occasione di visibilità.

Le attività proposte nei Villaggi dello Sport itineranti sono organizzate in sinergia con le realtà sportive del territorio e con Renault, Telepass e Decathlon, partner del progetto. Perché lo sport è prima di tutto inclusione, cooperazione, socializzazione e, ovviamente, divertimento.

IL ROAD SHOW DI SPORT E SALUTE A COSENZA

La tappa di Cosenza rientra tra gli eventi organizzati in occasione della Settimana Europea dello Sport in programma dal 1/9 al 15/10 con focus dal 23 al 30 settembre 2022. Attraverso la campagna BeActive si vuole sostenere la ripartenza dello Sport e la promozione dei sani e corretti stili di vita. Rilanciare e valorizzare il benessere psicofisico della nostra popolazione attraverso la pratica sportiva, è il nostro obiettivo comune. Per informazioni: www.sportesalute.eu/beactive.

INFORMAZIONI

Il Villaggio dello Sport è aperto a tutti gratuitamente dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00, con eventi, giochi e la possibilità di provare numerose discipline sportive. Non è necessaria la prenotazione. (Sono disponibili gli indirizzi mail : tour2022@sportesalute.eu – www.sportesalute.eu/tour).

)