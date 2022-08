Covid in Calabria: i nuovi positivi risalgono sopra quota 2mila. 4 i decessi

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3596527 (+7.768).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 519183 (+2.116) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3818 (41 in reparto, 9 in terapia intensiva, 3768 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 83304 (82938 guariti, 366 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 52101 (85 in reparto, 1 in terapia intensiva, 52015 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 95004 (93754 guariti, 1250 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2254 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2231 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49445 (49191 guariti, 254 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5993 (35 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5958 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 176086 (175248 guariti, 838 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1729 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1713 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43662 (43484 guariti, 178 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 566 positivi di cui 40 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 678 nuovi positivi di cui 68 fuori regione.

BOLLETTINO 17 AGOSTO 2022