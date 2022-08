Tuffi, inizia l’Europeo di Giovanni Tocci e Alessandro De Rose

ROMA – Inizierà giovedì 18 Agosto l’avventura europea per gli esperti tuffatori calabresi Giovanni Tocci e Alessandro De Rose al Foro Italico di Roma.

Il primo, atleta del Centro Sportivo dell’Esercito Italiano e dell’AQA Cosenza, nelle nuove vesti di capitano dell’Italtuffi, sarà impegnato dal trampolino metri uno, metri tre e nel trampolino sincronizzato metri tre in coppia con Lorenzo Marsaglia. La lunga giornata di Giovanni Tocci comincerà al mattino con le eliminatorie dal trampolino metri uno per staccare il passo per la finale in programma nel pomeriggio. Per i tuffi dalle grandi altezze (che in campo maschile si traducono con il trampolino dai 27 metri), Alessandro De Rose, attualmente in forze all’Aurelia Nuoto Roma, sarà in gara nel pomeriggio.

Ai due tuffatori l’incoraggiamento del Presidente Alfredo Porcaro e di tutto il Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto.