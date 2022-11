Covid in Calabria: più di 500 nuovi positivi, ricoveri in aumento

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 591656 (+524) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3973954 (+3.043).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1897 (25 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1868 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 100533 (100141 guariti, 392 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2290 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2230 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 172504 (171142 guariti, 1362 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 281 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 277 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57115 (56845 guariti, 270 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1780 (28 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1749 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 197009 (196137 guariti, 872 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 466 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 452 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50557 (50367 guariti, 190 deceduti).

L’ ASP di Catanzaro comunica 150 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. L’ ASP di Cosenza comunica 156 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

BOLLETTINO 19 NOVEMBRE 2022

Tamponi effettuati 3.973.954 (+3.043). Percentuale dei tamponi positivi: 17,22%

Casi Totali: 591.656 (+524)

Catanzaro 102.430 (+149)

Cosenza 174.794 (+155)

Crotone 57.396 (+32)

Reggio Calabria 198.789 (+139)

Vibo Valentia 51.023 (+47)

Altra Regione o Stato Estero 7.224 (+2)

Guariti: 581.608 (+639)

Catanzaro 100.141 (+144)

Cosenza 171.142 (+316)

Crotone 56.845 (+23)

Reggio Calabria 196.137 (+99)

Vibo Valentia 50.367 (+49)

Altra Regione o Stato Estero 6.976 (+8)

Deceduti: 3.105 (+1)

Catanzaro 392 (0)

Cosenza 1.362 (0)

Crotone 270 (0)

Reggio Calabria 872 (+1)

Vibo Valentia 190 (0)

Altra Regione o Stato Estero 19 (0)

Attualmente Positivi: 6.943 (-116)

Catanzaro 1.897 (+5)

Cosenza 2.290 (-161)

Crotone 281 (+9)

Reggio Calabria 1.780 (+39)

Vibo Valentia 466 (-2)

Altra Regione o Stato Estero 229 (-6)

– In Isolamento: 6.803 (-121)

Catanzaro 1.868 (+3)

Cosenza 2.230 (-160)

Crotone 277 (+9)

Reggio Calabria 1.749 (+35)

Vibo Valentia 452 (-2)

Altra Regione o Stato Estero 227 (-6)

– In Reparto: 133 (+5)

Catanzaro 25 (+3)

Cosenza 60 (-1)

Crotone 4 (0)

Reggio Calabria 28 (+3)

Vibo Valentia 14 (0)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 7 (0)

Catanzaro 4 (-1)

Cosenza 0 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 3 (+1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)