Covid in Calabria: più di mille nuovi positivi ma scendono i ricoveri

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 577772 (+1.018) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3890681 (+5.611).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2182 (21 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2158 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 96699 (96315 guariti, 384 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 4752 (74 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4677 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 164835 (163503 guariti, 1332 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 364 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 356 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56342 (56074 guariti, 268 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2013 (25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1986 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 193432 (192569 guariti, 863 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 610 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 600 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49417 (49229 guariti, 188 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 220 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione .L’Asp di Cosenza comunica 448 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione.

BOLLETTINO 25 OTTOBRE 2022

Tamponi effettuati 3.890.681 (+5.611). Percentuale dei tamponi positivi: 18,14%

Casi Totali: 577.772 (+1.018)

Catanzaro 98.881 (+215)

Cosenza 169.587 (+443)

Crotone 56.706 (+67)

Reggio Calabria 195.445 (+213)

Vibo Valentia 50.027 (+70)

Altra Regione o Stato Estero 7.126 (+10)

Guariti: 564.534 (+1.197)

Catanzaro 96.315 (+313)

Cosenza 163.503 (+545)

Crotone 56.074 (+76)

Reggio Calabria 192.569 (+131)

Vibo Valentia 49.229 (+121)

Altra Regione o Stato Estero 6.844 (+11)

Deceduti: 3.054 (+2)

Catanzaro 384 (0)

Cosenza 1.332 (+2)

Crotone 268 (0)

Reggio Calabria 863 (0)

Vibo Valentia 188 (0)

Altra Regione o Stato Estero 19 (0)

Attualmente Positivi: 10.184 (-181)

Catanzaro 2.182 (-98)

Cosenza 4.752 (-104)

Crotone 364 (-9)

Reggio Calabria 2.013 (+82)

Vibo Valentia 610 (-51)

Altra Regione o Stato Estero 263 (-1)

– In Isolamento: 10.039 (-176)

Catanzaro 2.158 (-96)

Cosenza 4.677 (-101)

Crotone 356 (-9)

Reggio Calabria 1.986 (+80)

Vibo Valentia 600 (-50)

Altra Regione o Stato Estero 262 (0)

– In Reparto: 139 (-5)

Catanzaro 21 (-2)

Cosenza 74 (-3)

Crotone 8 (0)

Reggio Calabria 25 (+2)

Vibo Valentia 10 (-1)

Altra Regione o Stato Estero 1 (-1)

– In Rianimazione: 6 (0)

Catanzaro 3 (0)

Cosenza 1 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 2 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)