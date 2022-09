Covid in Calabria: quasi 900 casi e 2 morti nelle ultime 24 ore

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3685850 (+4.857).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 541415 (+877) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

BOLLETTIN0 3 SETTEMBRE 2022

Tamponi effettuati 3.685.850 (+4.857). Percentuale dei tamponi positivi al 18,06%

Casi Totali: 541.415 (+877)

Catanzaro 91.859 (+176)

Cosenza 153.491 (+243)

Crotone 54.307 (+109)

Reggio Calabria 187.395 (+222)

Vibo Valentia 47.643 (+112)

Altra Regione o Stato Estero 6.720 (+15)

Guariti: 480.504 (+2.897)

Catanzaro 88.078 (+373)

Cosenza 108.386 (+1893)

Crotone 52.799 (+172)

Reggio Calabria 182.581 (+297)

Vibo Valentia 44.846 (+87)

Altra Regione o Stato Estero 3.814 (+75)

Deceduti: 2.957 (+2)

Catanzaro 373 (0)

Cosenza 1.278 (+1)

Crotone 256 (0)

Reggio Calabria 849 (+1)

Vibo Valentia 184 (0)

Altra Regione o Stato Estero 17 (0)

Attualmente Positivi: 57.954 (-2.022)

Catanzaro 3.408 (-197)

Cosenza 43.827 (-1651)

Crotone 1.252 (-63)

Reggio Calabria 3.965 (-76)

Vibo Valentia 2.613 (+25)

Altra Regione o Stato Estero 2.889 (-60)

– In Isolamento: 57.800 (-2.018)

Catanzaro 3.380 (-196)

Cosenza 43.777 (-1648)

Crotone 1.236 (-64)

Reggio Calabria 3.926 (-73)

Vibo Valentia 2.601 (+25)

Altra Regione o Stato Estero 2.880 (-62)

– In Reparto: 149 (-4)

Catanzaro 25 (-1)

Cosenza 49 (-3)

Crotone 16 (+1)

Reggio Calabria 39 (-3)

Vibo Valentia 12 (0)

Altra Regione o Stato Estero 8 (+2)

– In Rianimazione: 5 (0)

Catanzaro 3 (0)

Cosenza 1 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 0 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)