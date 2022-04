Covid, in Calabria risalgono i casi nel bollettino odierno (+2326). Otto i decessi, bene i ricoveri

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.738.416 (+11.408).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 313.551 (+2.326) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7.239 (81 in reparto, 10 in terapia intensiva, 7.148 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.979 (34.720 guariti, 259 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 37.718 (118 in reparto, 4 in terapia intensiva, 37.596 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.641 (38.641 guariti, 1000 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4.899 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.882 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.402 (27.194 guariti, 208 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.070 (109 in reparto, 3 in terapia intensiva, 11.958 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112.296 (11.1581 guariti, 715 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17.520 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.502 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17.572 (17.410 guariti, 162 deceduti).

BOLLETTINO 7 APRILE

Tamponi effettuati 2.738.416 (+11.408). Percentuale dei tamponi positivi: 20,39%

Casi Totali: 313.551 (+2.326)

Catanzaro 42.218 (+566)

Cosenza 77.359 (+749)

Crotone 32.301 (+206)

Reggio Calabria 124.366 (+593)

Vibo Valentia 35.092 (+202)

Altra Regione o Stato Estero 2.215 (+10)

Guariti: 231.189 (+2.528)

Catanzaro 34.720 (+617)

Cosenza 38.641 (+212)

Crotone 27.194 (+542)

Reggio Calabria 111.581 (+1120)

Vibo Valentia 17.410 (+34)

Altra Regione o Stato Estero 1.643 (+3)

Deceduti: 2.356 (+8)

Catanzaro 259 (+4)

Cosenza 1.000 (+1)

Crotone 208 (+1)

Reggio Calabria 715 (+1)

Vibo Valentia 162 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 12 (0)

Attualmente Positivi: 80.006 (-210)

Catanzaro 7.239 (-55)

Cosenza 37.718 (+536)

Crotone 4.899 (-337)

Reggio Calabria 12.070 (-528)

Vibo Valentia 17.520 (+167)

Altra Regione o Stato Estero 560 (+7)

– In Isolamento: 79.645 (-203)

Catanzaro 7.148 (-50)

Cosenza 37.596 (+537)

Crotone 4.882 (-336)

Reggio Calabria 11.958 (-528)

Vibo Valentia 17.502 (+167)

Altra Regione o Stato Estero 559 (+7)

– In Reparto: 343 (-4)

Catanzaro 81 (-2)

Cosenza 118 (-2)

Crotone 17 (-1)

Reggio Calabria 109 (+1)

Vibo Valentia 18 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 18 (-3)

Catanzaro 10 (-3)

Cosenza 4 (+1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 3 (-1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)