Cosenza ha celebrato il Giubileo degli Sportivi

In un primo momento, il corteo degli Sportivi, che si è radunato in Piazza Parrasio, ha visitato il Museo Diocesano, potendo apprezzare la sua splendida stauroteca, per poi attraversare le vie del centro storico di Cosenza, la Porta Santa, fino a giungere alla meravigliosa Cattedrale della città bruzia dove è stato accolto da S.E. Mons. Francesco Antonio Nolè. Qui, dalle 18, l’Arcivescovo Metropolita della diocesi Cosenza-Bisignano ha presieduto la SS Messa.