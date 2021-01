Covid, muore un medico del 118 di Cosenza. È il primo nella provincia

COSENZA – Trebisacce è in lutto per la morte di Giuseppe De Vita, il medico del 118 di Cosenza, ricoverato per Covid dal 3 dicembre scorso. Era stato ricoverato prima nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Annunziata di Cosenza e poi nello stesso reparto del nosocomio di Catanzaro, dove si è spento la notte scorsa.

De Vita, originario di Trebisacce, aveva 63 anni ed è il primo medico della provincia di Cosenza a perdere la vita per il Coronavirus.

Tanti gli attestati di stima nei suoi confronti da parte di colleghi e conoscenti.