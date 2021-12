Decoro e riqualificazione urbana: cinque milioni di contributi per Acri

ACRI (CS) – Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021, il cui avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono stati individuati i Comuni beneficiari dei contributi da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

In particolare, per gli anni 2021-2026 i contributi in questione, confluiti nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ammontano complessivamente a euro 3.400.000.000,00.

Fra i territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, il comune di Acri sarà destinatario di circa cinque milioni. L’annuncio è stato dato dal sindaco Pino Capalbo che ha ufficializzato il finanziamento di quattro progetti relativi al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

I progetti approvati: