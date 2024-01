CASSANO ALLO IONIO (CS) – E’ ancora poco chiara la dinamica dell’incidente ferroviario avvenuto nel tardo pomeriggio a Cassano allo Ionio, nei pressi del passaggio a livello in via Baldanza. Un uomo sarebbe stato travolto e ucciso da un treno. Al momento la circolazione è sospesa tra Spezzano Albanese Terme e Sibari. Sul posto vigili del fuoco, 118 e il magistrato di turno per i rilievi del caso.