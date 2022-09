Dramma senza fine sulla statale 106: incidente a Villapiana, un morto e un ferito

VILLAPIANA (CS) – Ennesimo incidente mortale sulla “strada della morte”. Questa mattina all’altezza del km 377 sul tratto della strada statale 106 “Jonica”, a Villapiana in provincia di Cosenza è avvenuto un violento impatto che ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura.

Nello scontro una donna ha perso la vita e un’altra persona è rimasta ferita. Sono in corso di accertamento le dinamiche dell’incidente. Sul posto è presente il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza degli automobilisti. Temporaneamente è chiuso, in direzione Reggio Calabria, un tratto della strada statale 106 “Jonica”.